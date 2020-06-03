مديرية أمن سبها تفرض غرامات مالية على المخالفين لحظر التجول

قال مدير مديرية أمن سبها السنوسي صالح، إن المديرية فرضت غرامات مالية على المحلات التجارية التي يثبت خرقها لساعات حظر التجول التي فرضتها السلطات المحلية بالمدينة، ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.

وأوضح صالح أن قيمة الغرامة تبلغ ثلاثمئة دينار على المحلات الكبيرة والأسواق، ومئتي دينار على المحلات الصغيرة، ومئة دينار على المركبات الآلية وخمسين دينارا للمشاة.

وأكد صالح أن المديرية أعطت إذنا للمخابز ومحلات المواد الغذائية بالمدينة لتعمل ساعتين كل يوم، فيما سمح للصيدليات والمصحات والمختبرات بالعمل للإسهام في تخفيف العبء عن مركز سبها الطبي.

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