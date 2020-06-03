رشوان : من الجديد ان يطالب مدير عام المؤسسة الليبية للاستثمار باستمرار التجميد ؟

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

03 June, 2020

علق الخبير الاقتصادي والمسئول السابق في فترة النظام الجماهيري سعيد رشوان على تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي حسن لتلفزيون cnbc arabic والتى وصف فيها تجميد اموال المؤسسة منذ عام 2011 بالحماية لاموال قائلا في دهشة ” من الجديد ان يطالب مدير عام باستمرار التجميد ؟ ”

وقال رشوان في حديث لبوابة افريقيا الاخبارية ، أن حكومة الوفاق هي التى دفعت رئيس المؤسسة الى هذه التصريحات خوفا من تصرف الوفاق في الاموال .

وفي سياق متابعته للحديث التلفزيوني لعلي حسن قال رشوان معقبا على تكليف ادارة المؤسسة لشركة امريكية لاعادة التقييم ” أن ذلك يتعدي التكليف الي هيكلة وبناء استراتيجيه للمؤسسه لدرجة يمكن تكليفه بالإداري” .

و قال رشوان خاتما حديثه للبوابة ” انصح الحكومة الليبية و البرلمان بمتابعة الموضوع وتكثيف الاتصالات مع مجلس الامن وحثهم على استمرار التجميد وعدم التصرف في الاموال التي يشملها قرار مجلس الامن بالتجميد حتي لا يتم التصرف فيها من السلطة المنقسمه والغير معترف بها من الشعب الليبي و حتي يعاد توحيد المؤسسات و انتخاب السلطات التشريعيه والتنفيذية و انتخاب رئيس للدولة “.

وكان برنامج البوصلة على قناة cnbc arabic استضاف هذا الاسبوع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي حسن، والذي تحدث قائلا أن شركة ” ديلويت توش توهماتسو ” تقوم الان بإعادة تقييم أصول المؤسسة وفق القيمة العادلة شاملة جميع الأصول والمحافظ، مشيراً إلى أن قيمة الأصول بنهاية 2012 بلغت 67 مليار دولار.

وقال حسن في المقابلة أن إعادة تقييم أصول المؤسسة يهدف لفهم شامل لكافة الاستثمارات والمحافظ التابعة لها من حيث درجة المخاطر وفقا لبيئة العمل في الدولة المقام بها تلك الاستثمارات.

واضاف حسن أن الإدارات التابعة للمؤسسة شرعت في تنفيذ استراتيجية تحسين العمليات التشغيلية من خلال تطوير برامج المحاسبة وتجويد العمل الإداري بالشراكة مع مؤسسة أوليفروايمان مشيرا الى ان ذلك في اطار إعداد استراتيجية شاملة تهدف لحماية الأصول والصعود بالمؤسسة لمستوى الصناديق السيادية المتطورة بالعالم

وعلق حسن على العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار من عام 2011 بانه حماية للمؤسسة بناء على طلب الحكومة الليبية ان ذاك

يذكر ان شركة ” ديلويت توش توهماتسو هي أكبرشركة خدمات مهنية في العالم في العالم وواحدة من الشركات الاربع الكبار في هذا المجال و يقع مقرها الرئيسي في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية