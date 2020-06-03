إغلاق مداخل بلدية شحات من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا

قرر مدير أمن شحات رئيس لجنة مكافحة وباء كورونا بالمدينة العميد محمد فرج أمس، إغلاق الحدود الإدارية للبلدية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بعد رصد دخول عائلات قادمة من المنطقتين الجنوبية والغربية.

وقالت المديرية في صفحتها على فيسبوك، إن المداخل التي ستغلق هي رأس التراب غربا، وابلخنا شرقا، والفائدية من الجنوب، وسوسة من الساحل الشرقي إضافة إلى كافة المداخل الفرعية، حيث أصدر العقيد فرج تعليماته إلى جميع المراكز والأقسام بإخلاء كل الاستراحات والشاليهات في حدود المديرية، وطالب أصحاب المكاتب العقارية بالالتزام بالتعليمات الصادرة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

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