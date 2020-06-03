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بوابة إفريقيا الإخبارية/ المرج |

03 June, 2020

عقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه اجتماعا مع رئيس الأركان العامة لقوات الجيش الليبي – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري ،وذلك لبحث تداعيات ظهور عدد من الحالات المصابة بالمرض في الجنوب الليبي.

وضم الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الأركان العامة في بلدية المرج عددا من ممثلي الجنوب في الحكومة الليبية متمثلين في رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق المهندس أبوبكر بوقيلة، ورئيس المؤسسة الوطنية للطاقة الذرية الدكتور سالم الفاخري، ووكيل وزارة الصحة السيد غيث دربوك.

وناقش الاجتماع كافة الأوضاع الصحية في مختلف مناطق الجنوب الغربي لليبيا، والوضع الوبائي لمناطق ظهور جائحة كورونا هناك، إضافة إلى استعدادات مراكز الحجر الصحي التي تم تجهيزها في الجنوب لاستيعاب الحالات.

وبحث الاجتماع كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والحكومة الليبية في الجنوب لمنع تفشي المرض وانتشاره.

و دعا أحميد حومه للدفع بالمزيد من التعزيزات فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية لمستشفيات الجنوب ومن بينها أجهزة التنفس الصناعي والأسرة وبعض الأدوية المستخدمة في مواجهة الفايروس، لمراكز الحجر الصحي تحسبا لأي طاريء.

كما أكد على ضرورة استحداث مراكز جديدة للحجر والعزل الطبي، مشددا على ضرورة توفير كافة احتياجات المنطقة لمواجهة الأزمة الراهنة.

من جانبه أصدر الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته لآمر المنطقة العسكرية الجنوبية بدعم مديريات الأمن في تلك المناطق وخاصة مديرية أمن سبها في تطبيق قرارات حظر التجول والعمل على استتباب الأمن في الجنوب لحين زوال الخطر.