صحة الوفاق: وصول طائرات محملة بعتاد طبي إلى مطار مصراتة قادمة من هولندا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق غير

المعتمدة اليوم الأربعاء وصول طائرات محملة بعتاد طبي إلى مطار مصراتة قادمة من

هولندا.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها على

موقع “فيسبوك” أن الطائرة القادمة من مطار أمستردام الهولندي تحمل شحنة

من 3 آلاف قطعة من اختبار فيروس كورونا وجهازين لاستخلاص الحمض النووي لفحص العينات للحالات

المشتبه بإصابتها بالفيروس ويستطيع تشخيص عدد 96 عينة خلال ساعتين ، كما تحوي

الشحنة أكثر فضلا عن مئتي قطعة “kit” خاصة بالجهازين.

من جانبه قال مدير مكتب وكيل الوزارة محمود بن محمود إن ” هناك شحنة أخرى من العتاد الطبي ستصل خلال الأسبوع القادم ضمن أجراءات مواجهة فيروس كورونا.

