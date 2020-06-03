دوريات أمنية مشتركة لتأمين الحدود الإدارية لمنطقة الواحات جالو

بحث مدير أمن الواحات جالو المقدم خالد العبار خلال اجتماع عقده مع مديري ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالواحات وبحضور المساعد للشؤون الأمنية بالمديرية، آلية تسيير دوريات مشتركة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الإدارية للمنطقة، وتشكيل طوق أمني حول المدينة بصفة مستمرة.

وبحسب إدارة الإعلام بالمديرية فإن الدوريات المشتركة تهدف إلى الحد من ظاهرة تدفق الهجرة غير القانونية ومحاربة كافة الظواهر السلبية والهدامة، وبحث سبل التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وكذلك التعاون في تطبيق قرارات حظر التجول داخل المدن وخارجها.

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