تعاون مشترك بين بلديتي غدامس ودرج للتصدي لجائحة كورونا

وصل يوم أمس وفد من بلدية درج إلى بلدية غدامس تمثل في وكيل ورئيس فرقة الاستجابة السريعة، ومدير مكتب العلاقات العامة والمالية والمتابعة وضمان الجودة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلديتين للتصدي لجائحة كورونا.

وعقب وصول الوفد عقد اجتماع لبحث العديد من النقاط المشتركة التي سيتم التعاون فيها بين البلديتين، حيث تم تحديد الأشخاص المستثنين من الحظر على مستوى البلديتين وفق ترتيبات مسبقة تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع.

كما زار الوفد مستشفى غدامس العام والذي يعتبر المستشفى الوحيد بالمنطقة، حيث تم التنسيق بشأن آلية استقبال الحالات الوافدة من مناطق بلدية درج لتلقي العلاج، محددة بحالات غسيل الكلى والولادة والجلطات والحوادث.

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