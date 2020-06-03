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ليبيا: حكومة الوفاق تعلن استعادة قواتها السيطرة على مطار طرابلس الدولي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

استعادت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، الأربعاء السيطرة على مطار طرابلس الدولي بعد معارك عنيفة مع القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، وفق بيان للمتحدث باسم قوات حكومة الوفاق.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة مساء الأربعاء، أنها استعادت السيطرة على مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب العاصمة الليبية، بعد معارك عنيفة مع القوات الموالية للمشير خليفة حفتر استمرت ساعات.

وقال العقيد محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان إن “قواتنا حررت مطار طرابلس العالمي بالكامل”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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تعليقات

  • قناة فرنسا 24 من قنوات قطرائيل التى تنقل خزعبلات الاخوان ولم تنشر رد الجيش الوطنى عن صد الهجوم ةتكبيدهم خسائر فادحة واى موقع نحترم لا يمكنه نقل اى خبر عن قنونو صاحب السوابق فى الكذب الف مرة !!!

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  • لا شىء مؤكد حتى الان ولكنه يبدو انه حدث بالفعل . وكان متوقع من اسبوع حدوث هذا الامر . الجيش التزم بخط دفاعى كل مرة . ببساطه واحد بيجيك يطرق عليك الباب كل مرة وانت مش راضى تفتح وفرحان انك مافتحتش الباب . توقع أن هييجى فى مرة ويكسرو عليك . معروفه .
    كان المفروض تهاجم التحشيدات حول المطار وتتقدم لمناطق جديدة بعيدة حوله . لكن الجيش اكتفى بانه كل هجمه يخسرهم مرتزقه ومعدات ويرجع شويه لحد ما لقى نفسه بيدخل جوة المطار ويقفل على نفسه ويحاصر نفسه بنفسه . وهذا التذكير نفس ما سيحدث مع ترهونه أن لم يكن فى هجوم اليوم ففى هجوم قادم هيكسرو عليك الباب . خليك فرحان انك قدرت تصد هجوم البوم عليها .. الهجمه الجايه هيكسرو عليك الباب طالما انت اكتفيت تحصن نفسك داخل المدن ولا تنشد التقدم والهجوم والمباغته للاستحواذ على مدن جديدة . يا خسارة الشباب اللى بيضيع بسبب خطط فاشله . انتظروا ترهونه . اشرب

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  • اتحدى قنونو يظهر فى اى مكان يدعى السيطرة عليه اذا كان عنده ذرة رجوله

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  • اخرج يا مسمارى وقولهم انسحاب تكتيكى . وان استراتيجه الدفاع ناجحه واحصى لهم الخسائر بتاعه والميلشيات اعطبت كام اليه وقتلت كام مرتزق منهم . لكن فى النهايه المتصدر للنشرات هى هزيمتكم فى المطار . رغم انه كان متوقع من استراتيجيه الدفاع ولا شيىء غير الدفاع التى تتبعوها . اخرج اخرج وقولهم صدينا هجوم ترهونه اليوم وانتظر وتحصن للهجمه القادمه ….. الدفاع خير وسيله للهزائم يا مسمارى .

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    • ولاتنسي يا محماري ان تذكرنا بعدد المسيرات التركية التي اسقطها الجيش الهمام وعدد المرتزقة السوريين الذين تم قتلهم

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