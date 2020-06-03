الوافي: الجنوب يعاني قلة الإمكانيات لمجابهة كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية _همسة يونس (خاص) |

03 June, 2020

أكد الصحفي الليبي أسامة الوافي، أن القطاع الصحي في جنوب البلاد يعاني من قلة الإمكانيات لمجابهة وباء كورونا، وسط تطورات في الحالة الوبائية في المنطقة.

وقال الوافي وهو أحد أبناء الجنوب الليبي، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية ومعدات الوقاية الخاصة بمجابهة وباء كورونا التي وصلت إلى الجنوب خلال الفترة الأخيرة، لا تكفي وذلك في ظل وجود نحو ٦٠٠ ألف ليبي مقابلهم أو أكثر من الأفارقة المقيمين والأفارقة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الجنوب، مشيرا إلى أن هناك ٢٠ سرير عناية و١١٥ تقريبا سرير عادى، إضافة إلى عدد ليس كبير من الأجهزة التنفسية.

وأضاف الوافي، أن الماسحات الخاصة بالعينات أيضا قليلة جدا حيث اختصر أمر التحليل على المخالطين فقط، ومع عملية تشغيل الجهاز منذ أول يوم اكتشفت أولى الحالات.

وضم الوافي، صوته إلى صوت عميد بلدية سبها في مناشدته للأجهزة المختصة وللمنظمات الدولية بالتدخل لإنقاذ الوضع في أسرع وقت ممكن، وأضاف قائلا “حالة الانفلات الأمني المتواجدة في الجنوب منذ الماضي، انعكست عليه الآن حيث أنه ومع ضعف الوضع الأمني يصعب تطبيق أو فرض حظر التجول في مدن الجنوب والسيطرة على الوضع”.