ليبيا بين هموم العالقين وخطر الوباء

وسط مطالبات مستمرة من العالقين في الخارج بالعودة السريعة للداخل الليبي وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والحكومة الليبية في إعادة رعاياها العالقين في الخارج، بسبب فيروس كورونا، يستمر مطار قرطاج الدولي في استقبال الرحلات العائدة إلى ليبيا، حيث استقبل المطار 5 رحلات خلال شهر رمضان، ويستعد لاستقبال الرحلتين السادسة والسابعة.

وشملت رحلات العودة الحالات المستعجلة المتمثلة في حالات الوفاة والحالات الإنسانية الصعبة، وذلك بعد خضوعهم للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الدولة والتأكد من خلوهم من وباء كورونا.

وفي المقابل، يرى مواطنون في الداخل أن عودة العالقين في الخارج إلى أرض الوطن يجب أن تؤخذ بعين بالاعتبار ويجب مراقبة تطور الوضع الوبائي الداخلي، حتى لا تصبح هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم

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