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الكاديكي: صفحة مزورة للمستشار العبار تحمل بصمات تنظيم الإخوان

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي: بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

03 June, 2020

قال نضال الكاديكي  المدير السابق  للإعلام ببلدية بنغازي في فترة تولي المستشار عبدالرحمن العبار مهام عميد البلدية أن صفحة مزورة تحمل اسم المستشار عبدالرحمن العبار  تروج منشورات للفتنة.  

وقال الكاديكي في اتصال ببوابة إفريقيا الأخبار  إن الصفحة المزورة  تستخدم اسم وصورة المستشار  العبار  وتنشر باسمه منشورات الغرض منها التضليل والفتنة.

وأضاف أن هذا العمل يحمل بصمات تنظيم الاخوان المسلمين الذين تعودوا العمل في الظلام وتلفيق الاكاذيب ويمتهنون الفتنة.
واكد الكاديكي المقرب من  المستشار عبدالرحمن العبار عميد بلدية بنغازي السابق ان المستشار   ليس لديه  اي صفحة على أي موقع من مواقع  التواصل الاجتماعي. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الخوان يتنفسون الكذب والفبركة الساذجة التى تتناسب مع عقليتهم الخرفانية الغبية لكن يسخر منها اى واحد عنده ذرة عقل !!

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