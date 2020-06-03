غدامس تتلقى أجهزة ومستلزمات لمكافحة كورونا

ضمن إجراءات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تفشي وباء جائحة فيروس كورونا بكافة ربوع مدن ليبيا، وصل إلى مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع غدامس جهاز كشف الفيروسات الحديث (P C R) ، إضافة إلى جهاز كشف الأشعة ومجموعة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

تأتي الشحنة المرسلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إطار الأولويات الموضوعة للاهتمام بالمدن والمنافذ الحدودية. ووجود الجهاز سيسهم بشكل كبير في الكشف الدقيق على الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا ويجنب الأطباء التابعين للجنة العليا لمكافحة الجائحة مشاق السفر وقطع المسافات لإرسال العينات للمرضى والمشتبه بإصابتهم

ويبقى التحدي الكبير هو طريقة استخدام هذا الجهاز وآلية تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في كيفية التشغيل بالإضافة إلى توفير المشغلات والأجهزة التابعة لجهاز (PCR) ليعمل بالصورة الصحيحة.

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