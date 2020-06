عقد وزير

التعليم المفوض في حكومة الوفاق غير

المعتمدة محمد عماري اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث وضع خطة استثنائية لعودة

الدراسة واعتماد مواعيد نهائية لإجراء الامتحانات في الداخل والخارج.

وبحسب صفحة

الوزارة على موقع “فيسبوك” فقد أكد الوزير أن التعليم تأثر في بداية

العام بموجة نزوح العائلات وقفل المدارس بسبب المعارك في طرابلس ثم توقفت الدراسة

تمام بسبب ظهور فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة

أنه تم الاتفاق على تكليف مصلحة التفتيش التربوي بصياغة واعداد أسئلة استرشادية

لكافة السنوات الدراسية ليتم عرضها في غضون أسبوعين من الآن من خلال المنصة

الالكترونية “لنتعلم” التي أطلقتها الوزارة خلال المدة القليلة الماضية

، كما تم تكليف لجنة الإشراف على الدروس التلفزيونية بالتركيز على عرض وشرح هذه

الأسئلة من خلال القنوات الفضائية المتفق معها فور الانتهاء من إعدادها.

وأضافت أنه تم تحديد موعد مبدئي لإجراء امتحانات

الشهادتين بالخارج وهو 2020/07/20م وسيعتمد بشكل نهائي بعد التنسيق مع الملحقيات

الأكاديمية بمختلف الدول، وسيتم نشر الخطة الاستثنائية لمواعيد

استئناف الدراسة والامتحانات لمختلف السنوات والمراحل الدراسية بمجرد صدور قرار

اعتمادها من السيد الوزير.

وكان الاجتماع قد حضره وكيل الوزارة وعدد من مديري

الإدارات المختصة إلى جانب مديري مراكز الامتحانات والتوثيق والمعلومات والمركز

العام للتدريب وتطوير التعليم ومدير مصلحة التفتيش التربوي ، كما حضره أيضا أمين

عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم .

The post تعليم الوفاق تعلن وضع خطة استثنائية لاستكمال الدراسة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24