فند المجلس التسييري لبلدية سرت الخبر الدى نشرتة إحدى صفحات التواصل الاجتماعي مفاده ضبط سيارة نوع تويوتا أسعاف مفخخة قادمة من غرب بنغازي كان هدفها عملية أرهابية بأحد المواقع الحيوية بمستشفى الأطفال.

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر إن سيارة الاسعاف هي من ضمن خمس سيارات قام بتوفيرها المجلس البلدي لبلدية سرت السابق وكانت تنقل حالة مرضية وهي تابعة لمستشفى ابن سينا التعليمي سرت.

وعلى صعيد متصل تواصل عضو المجلس التسييري لبلدية سرت فتحي فرج ابورواي مع إدارة مستشفى 1200 بنغازي وأفاد أنه لا أساس لصحة الخبر.

وأكد رئيس المجلس أنه تم تكليف الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الصفحة التي نشرت الخبر.