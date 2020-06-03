رئيس البرلمان يلتقي عددا من أعضاء منظمة المزارعين

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعدد من أعضاء منظمة المزارعين المنتفعين بالقانون رقم مئة وثلاثة وعشرين لسنة ألف وتسعمئة وسبعين.

وصرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، بأن المزارعين أعلنوا دعمهم لمجلس النواب والقوات المسلحة في ظل تطورات الأوضاع في البلاد، كما قدموا التحية للقوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية على تضحياتها في محاربة الإرهابيين والغزو الأجنبي السافر على بلادنا.

كما قدموا التهنئة لرئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ودرعا بعنوان “تنمية الزراعة أمن قومي”.

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