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“النواب المصري”: دور أردوغان في ليبيا “مستفز” 

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المتحدث باسم مجلس النواب المصري، صلاح حسب الله، رفضه تمامًا للتدخل التركي في الشأن الليبي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب المصري إن الحدود المصرية آمنة، وأن الأمن الليبي يخص مصر في المقام الأول، ومصر تبحث لإيجاد حلول سلام للداخل الليبي.

ووصف، حسب الله،  في مقابلة له، ببرنامج “صباحك مصري”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2″، اليوم الأربعاء، دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السافر في التدخل الليبي بـ “المستفز”.

وسياق آخر، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره الألماني هايكو ماس، حيث تناولا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصر ية بأن الوزيرين تطرق خلال الاتصال إلى آخر مُستجدات الوضع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين، ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار ويُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المصريين ابناء متناكة لو فيهم خير لما حدث ما حدث من 2011 خوالات مصر لا قيمة لهم واحفاد فرعون ليسوا عرب كلام فقط وان شاء الله الدور جاي عليهم الخونة ابناء الرقاصات

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  • عيب ياليبى ياحر فمصر تبذل جهد كبير لدعم الجيش الوطنى لكن المؤامرة على ليبيا دولية بدعم صهيونى امريكى يهدف لهدم الجيوش العربية واولها الجيش المصرى والليبى والسورى والعراقى وغيره عن طريق الكلاب القذرة فى تركيا وقطر فالعالم يشجع نقل مرتزقة وارهابيين علنا لليبيا ولو تدخل الجيش المصرى مباشرة لمحاربة الارهابين ستجد ادانه من كل مكان !!!

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