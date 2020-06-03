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شكري يتفق مع “هايكو ماس” على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الألماني “هايكو ماس”، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مستجدات الأزمة في ليبيا.

وأوضحت وزارة
الخارجية في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الوزيرين اتفقا على
أهمية العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى
تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

وأضافت أن
الجانبين توافقا على ضرورة استعادة  الأمن
والاستقرار بما يسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • مفيش فايدة…ناس عايزة تعيش إخوان ومليشيات إرهابية ومرتزقة إردوغان …هل تستمر الحرب حتى يتم إبادتهم عن آخرهم …طبعاً لا ..
    الحل هو:
    تقسيم ليبيا إلى دولتين….الأولى دولة الإخوان والمليشيات ومرتزقة إردوغان…
    والثانية دولة كل من لاينتمي للإخوان والمليشيات والمرتزقة …وبكده تنتهي الحرب ويتم حقن الدماء …ولكم فى السودان وجنوب السودان مثل.

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  • القذافى حكم ليبيا الموحدة 40 سنة ….لكن ده كان زمان وجبر…دلوقت الإرهابيون وقائدهم المعتوه متغلغلون فى الغرب الليبي…

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