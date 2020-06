شكري يتفق مع “هايكو ماس” على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الألماني “هايكو ماس”، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مستجدات الأزمة في ليبيا.

وأوضحت وزارة

الخارجية في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الوزيرين اتفقا على

أهمية العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى

تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

وأضافت أن

الجانبين توافقا على ضرورة استعادة الأمن

والاستقرار بما يسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.

