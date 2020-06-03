الوطنية للنفط: تراجع الإيرادات خلال أبريل الماضي بنسبة 97 بالمئة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، عن تراجع الإيرادات خلال أبريل الماضي بنسبة سبعة وتسعين بالمئة مقارنة بما سجل في أبريل من العام الماضي، وقالت المؤسسة في بيان لها إنه تم تسجيل خمسين مليونا وخمسمئة وخمسة وعشرين ألف دولار كإيرادات من النفط الخام والغاز والمكثفات عن أبريل الماضي مضيفة أن قيمة المنتجات النفطية سجلت صفرا للشهر الثاني على التوالي، مرجعة هذا التدني في مستوى الإنتاج والإيرادات إلى تواصل إقفال الحقول والمصافي النفطية.

وأشارت المؤسسة إلى انخفاض مستوى إنتاج الغاز الطبيعي خلال الشهر نفسه بسبب إقفال صمام سيدي السائح، وهو ما قالت إنه كبد الخزانة العامة تكاليف إضافية وأعباء مالية لتأمين الوقود البديل لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

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