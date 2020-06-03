الرئاسة الفرنسيّة تعبر عن قلقها من تدخلات تركية روسية في ليبيا

قالت الرئاسة الفرنسية، إنها قلقة بشدة من تطور الأوضاع في ليبيا، وتخوفها من تنسيق روسي تركي يخدم مصالحهما ولا يأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد.

وأكد بيان للرئاسة أن الأزمة الليبية تتعقّد بسبب التدخلات الروسية والتركية، ونبّه إلى ”خطر تفلّت الأزمة من أيدي الجميع“.، مشيرا إلى أن ”تعزيز الوجود التركي وفق شروط تبدو خطيرة“.

وأضافت أن فرنسا لا ترغب في غلبة فريق على آخر بل بدء المفاوضات انطلاقا من الواقع القائم اليوم على الأرض، مؤكدة أنها تبذل جهودا لإحياء المبادرة الدبلوماسية بغية التوصل إلى حل للنزاع الذي تشهده ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011.