السراج يهنئ قوات حكومة الوفاق بالسيطرة على مطار طرابلس العالمي

هنأ رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالسيطرة على مطار طرابلس العالمي، اليوم الأربعاء، مجددا دعوته للمقاتلين المنخرطين في صفوف القوات التابعة للقيادة العامة إلى «تسليم أنفسهم للسلطات الشرعية والعودة إلى الوطن».

ودعا السراج في كلمة قصيرة وجهها مساء اليوم عبر قناة «فبراير» النخب الليبية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التوقف عن التصعيد وخلق مناخ ينبذ العنف والعسكرة بالعودة إلى الحوار السلمي وقبول التعددية.

وتأسف السراج لانتشار الألغام في مناطق الاشتباكات التي انسحبت منها القوات التابعة للقيادة العامة والتي راح ضحيتها مدنيين، مؤكدا أنه أصدر تعليماته إلى وزارتي الدفاع والداخلية من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتفكيك الألغام لتمكين النازحين من العودة سريعا إلى منازلهم في المناطق التي شهدت الاشتباكات.

وأشار السراج إلى أن حكومة الوفاق اتفقت مع الحكومة الإيطالية «ستقدم الدعم الفني والخبرات اللازمة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب»، منوها إلى أن هناك «بعض الظواهر الصوتية والإعلامية تحاول التشكيك في القيادة السياسية والعسكرية».

وأكد السراج أن «القيادة العسكرية ملتحمة مع القيادة السياسية ولن تفلحوا» كما أكد أن حكومة الوفاق ستعمل على مقاضاة «كل من تسبب في الخسائر وسقوط الضحايا من المدنيين وفق القوانين الدولية»، مترحما على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

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