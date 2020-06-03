حومة يبحث مع الناظوري الوضع الصحي في الجنوب

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة خلال اجتماع مع رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، إلى الدفع بالمزيد من التعزيزات الطبية لمستشفيات الجنوب ومن بينها أجهزة التنفس الصناعي والأسرة وبعض الأدوية لمراكز الحجر الصحي تحسبا لأي طارئ.

وأكد حومة على ضرورة استحداث مراكز جديدة للحجر والعزل الطبي، وتوفير كافة احتياجات المنطقة لمواجهة الأزمة ،وناقش الاجتماع كافة الأوضاع الصحية في مختلف مناطق الجنوب الغربي للبلاد واستعدادات مراكز الحجر الصحي التي تم تجهيزها في الجنوب لاستيعاب الحالات.

من جهته وجه الناظوري تعليماته لآمر المنطقة العسكرية الجنوبية بدعم مديريات الأمن في تطبيق قرارات حظر التجول والعمل على استتباب الأمن.

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