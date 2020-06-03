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اللجنة العلمية التابعة لـ«الوفاق»: الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة ولا يدعو للقلق

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق، الدكتور سليمان الشيباني أبو سريويل، إن الوضع الوبائي في ليبيا لا يزال تحت السيطرة ولا يدعو إلى القلق، مؤكدًا عمل الجهات المعنية على احتواء الموقف.

وأوضح أبو سريويل في كلمة مسجلة منشورة على صفحة وزارة الصحة في حكومة الوفاق بموقع «فيسبوك»، أن زيادة معدل الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الأيام الماضية يرجع إلى ظهور إصابات بالفيروس في عاصمة الجنوب مدينة سبها.

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وأكد عضو اللجنة العلمية أن مسؤولية منع تفشي الوباء في ليبيا تقع على عاتق الجميع، مشددًا على ضرورة الالتزام باتباع قواعد الصحة العامة وممارسة التباعد الاجتماعي.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 182 حالة بينها 125 حالة نشطة، وخمس حالات وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 52 حالة، وذلك بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 14 حالة جديدة أمس، الثلاثاء، بينها 10 حالات في سبها وحدها.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • بصراحة – مَش عارف لو أنكً موجود عالصفحة وتتابع في الاخبار – وتقرا في كلامي هذا – لكن بما انك متعلم ومدير اللجنة العلمية الحكومة الشرعية – فلازم نوضحلك – حتى لا يتم عرقلة اي مواضيع اخرى في البلاد -كما يحدث الان : –
    – بالنسبة للوضع في سبها لا يوجد اي حالات كورونا كما يحاول الاعلام نشره ، وان الجميع هناك بصحة جيدة وكل العاملين والموظفين والمواطنين والمستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة – الجميع بخير والحمد لله . وليس كما يحاول بعض الحاسدين او المرضى العنصريين نشره في مواقع الإخبارية ، ولا يمكن تصديق الشيء حتى تتاكد بنفسك .
    وان هذا المرض منتشر بشكل كبير في منطقة مصراتة وذاك بسبب وجود سجون ومعتقلات وكذلك وجود إيطاليين بكثرة في منطقة مصراتة وكذلك جلب السلع الاي يمكن ان تكون تحمل هدا الفيروس وتعاطي المخدرات في مصراتة .
    ثانيا – الان قبل اضاعة الوقت والجهد والمال – في الوقاية من هذا المرض – اتصلت بمكتب بالشءون الدوبلوماسية الليبية في دولة اليابان اليوم أمس صباحا
    وأرسلوا لي بالبريد الالكتروني :
    ان اللجنة العلمية في اليابان توصلت للعلاج النهاءي لمرض فيروس كورونا Covit-19 – وبشكل فعال – وأنتجت دواء يسمي إيفيان – وهو عبارة عن حبوب قاموا بإنتاجها وهي تقوم بقتل الفيروس وإخراجه نهاءيا من جسم الانسان في مدة 14 يوم . وقاموا بتجربته على مجموعة كبيرة من المرضى وكانت نسبة النجاح 97% ، وهم مستعدين لتوفير اي كمية تطلبها اي دولة وكذلك ليبيا – اذا تم تقديم الطلب للجنة العلمية للصحة في دولة اليابان .
    ويمكنك التأكد من كلامي عبر الموقع الالكتروني: –
    Medicine 19- Japan Covit –

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