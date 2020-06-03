اللجنة العلمية التابعة لـ«الوفاق»: الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة ولا يدعو للقلق

قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق، الدكتور سليمان الشيباني أبو سريويل، إن الوضع الوبائي في ليبيا لا يزال تحت السيطرة ولا يدعو إلى القلق، مؤكدًا عمل الجهات المعنية على احتواء الموقف.

وأوضح أبو سريويل في كلمة مسجلة منشورة على صفحة وزارة الصحة في حكومة الوفاق بموقع «فيسبوك»، أن زيادة معدل الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الأيام الماضية يرجع إلى ظهور إصابات بالفيروس في عاصمة الجنوب مدينة سبها.

اقرأ أيضا تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وأكد عضو اللجنة العلمية أن مسؤولية منع تفشي الوباء في ليبيا تقع على عاتق الجميع، مشددًا على ضرورة الالتزام باتباع قواعد الصحة العامة وممارسة التباعد الاجتماعي.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 182 حالة بينها 125 حالة نشطة، وخمس حالات وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 52 حالة، وذلك بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 14 حالة جديدة أمس، الثلاثاء، بينها 10 حالات في سبها وحدها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا