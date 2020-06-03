وصول ليبيين عالقين في تونس بسبب كورونا إلى بنغازي

أخبار ليبيا24

استقبل مطار بنينا الدولي يوم الثلاثاء رحلتين قادمتين من تونس على متنهما مواطنين ليبيين كانوا عالقين بالخارج ومن بينهم بعض الحالات المرضية والجرحى.

ووصلت الطائرة الأولى عند الساعة السادسة والربع مساء أما الطائرة الثانية فوصلت عند الساعة التاسعة والربع مساء.

وقامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية ببنغازي باستكمال كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا الدولي.

وجرى تسكين العائدين فور وصولهم بالمواقع المخصصة للحجر ومتابعة حالتهم الصحية عن طريق نقاط المراقبة الصحية، التي تشرف عليها الغرفة المركزية.

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