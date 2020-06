أخبار ليبيا 24 – متابعات أفاد مدير مكتب المعلومات والمتابعة في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأنه تم العثور على وصال عبدالحفيظ الفتاة المختطفة من منزلها في منطقة الكريمية بالتاسع عشر من شهر مايو الماضي . وأضاف مدير المكتب، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه بالتعاون مع مديرية أمن الجفارة وجهاز المباحث الجنائية وجهاز “قوة الردع” الخاصة، […]

