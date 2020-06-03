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الجفرة.. نتائج سلبية لـ14 عينة فحص كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في بلدية الجفرة، عبداللطيف المهدي، إن نتائج 14 عينة فحص لفيروس كورونا تم أخذها من أشخاص، جاءت سلبية، أي أنها لا تحمل الفيروس.

وأضاف المهدي، أن العينات أخذت، يوم الاثنين الماضي، من 6 مخالطين، و7 قادمين من الخارج، وحالة اشتباه واحدة، وتم نقلها الى مختبر المركز الطبي بنغازي، وكانت النتائج سلبية.

وأشار إلى أن فريق رصد الجفرة مستمر بأخذ العينات واستقبال البلاغات والتعامل معها، داعيا أهالي الجفرة إلى ضرورة عدم الإنصات للشائعات واتباع إرشادات الحجر والتباعد الإجتماعي، وعدم الاستهانة بحجم خطورة الوضع، محذرا من التجمع في المناسبات الاجتماعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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