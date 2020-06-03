الجفرة.. نتائج سلبية لـ14 عينة فحص كورونا

قال رئيس فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في بلدية الجفرة، عبداللطيف المهدي، إن نتائج 14 عينة فحص لفيروس كورونا تم أخذها من أشخاص، جاءت سلبية، أي أنها لا تحمل الفيروس.

وأضاف المهدي، أن العينات أخذت، يوم الاثنين الماضي، من 6 مخالطين، و7 قادمين من الخارج، وحالة اشتباه واحدة، وتم نقلها الى مختبر المركز الطبي بنغازي، وكانت النتائج سلبية.

وأشار إلى أن فريق رصد الجفرة مستمر بأخذ العينات واستقبال البلاغات والتعامل معها، داعيا أهالي الجفرة إلى ضرورة عدم الإنصات للشائعات واتباع إرشادات الحجر والتباعد الإجتماعي، وعدم الاستهانة بحجم خطورة الوضع، محذرا من التجمع في المناسبات الاجتماعية.

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