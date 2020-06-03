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الرئاسة الفرنسية: قلقون من تعزيز وجود تركيا بليبيا وفق شروط خطيرة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت الرئاسة الفرنسية، عن قلقلها من اتفاق روسي تركي في ليبيا على حساب مصلحة البلاد، مشددة على أن الأزمة في ليبيا تتعقد بسبب تدخلات روسيا وتركيا، معلقة: “قلقون من تعزيز تركيا لوجودها في ليبيا وفق شروط خطيرة”.

وقال قصر الإليزيه اليوم الأربعاء، نقلا عن العربية: “نحن أمام واقع خطير في ليبيا يهدد أوروبا”.

فى غضون ذلك، ناقش الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تباحث مع نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون فى اتصال هاتفي أزمة فيروس كورونا والوضع فى ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقى، بحسب ما ذكر موقع “فرانس 24”.

واتفق الرئيسان، وفق بيان الرئاسة الفرنسية، على “العمل في سبيل علاقة سلسة وإطلاق طموح للتعاون الثنائي في جميع المجالات”. وكانت الجزائر عبرت عن غضبها من بث فيلم وثائقي حول الحركة الاحتجاجية على قناة تلفزيونية عمومية فرنسية، واستدعت على خلفية ذلك سفيرها في باريس.

أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، أزمة فيروس كورونا والوضع فى كل من ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون وتبون “اتفقا أيضا على العمل في سبيل علاقة سلسة وإطلاق طموح للتعاون الثنائي في جميع المجالات”، من دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح قصر الإليزيه في بيانه أن المحادثة الهاتفية بين ماكرون وتبون، جرت في إطار “روح الصداقة” التي تجمع بين البلدين و”الاحترام المتبادل لسيادتهما الذي يحكم العلاقات بين فرنسا والجزائر”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • .روى البخاري (2928) ومسلم (2912) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ (قصر الأنف مع انبطاحه) كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ )
    وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق ومنهم الروس

    رد

  • انها صرخات الهزيمة -الاسرائيليات واليهوديات – لم يكن هناك ذكر لقوم الترك ايام الرسول ولا الروس -انها الهزيمة -وما فعلت بالاغبياء –اغبياء السياسة والحرب – انتهت ليبيا والمؤامرة تتجه الى مصر -استعدوا ايها الاشاوس فول وطعمية واسرائيل الكبرى قادمة —
    جهاد النكاح فريضة عن نسوان الاخوان لخدمة كلاب اردوغان:
    3 يونيو، 2020 الساعة 11:20 م
    .روى البخاري (2928) ومسلم (2912) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ (قصر الأنف مع انبطاحه) كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ )
    وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق ومنهم الروس

    رد