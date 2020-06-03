بعيو: المتصارعون الدوليون وجدوا في ليبيا ساحة لتفريغ عداواتهم

قال الكاتب الليبي محمد بعيو إن المتصارعين الدوليين يرون في ليبيا ساحةً مفتوحةً لتصفية حساباتهم، وتفريغ شحنات عداواتهم في أرض بعيدة عن أراضيهم، وبدماء شعب آخر ليس من شعوبهم.

وأضاف بعيو في تدوينة له على صفحة فيسبوك أن “لــيـبـيــا الفراغ الكامل سياسياً وأمنياً والملعب المفتوح المستباح للتنظيمات الإرهابية هي خطر كبير على الجميع الذين لا يهمهم أمرها بلداً وشعباً وكياناً، بل يخافون على دولهم ومجتمعاتهم، ولهذا فإن الوصول فيها وبها إلى الهاوية هو أمر لا يمكن قبوله واحتماله”.

وأشار الكاتب الليبي إلى ما تقوم به تلك الأطراف يكون على حساب الشعب الليبي ودمائه التي رخصت وسط حسابات كل المنخرطين الدوليين في الفوضى الليبية الدموية.

كما قال بعيو إن ليبيا ستبقى على هذا الحال إلى حين قيام “دولة حقيقية، لا يقيمها سلاح غاشم، ولا يمتلكها مغامر واهم، ولا يحتويها محتل آثم، بل يقيمها ويبنيها شعبها، ويحكمها من ينتخبهم عبر صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة، وذلك كله ليس حلم ليلة صيف لشاعر حالم، بل هو المستقبل القادم وهو القدر المحتوم الذي لن يتوقف عند حواجز اليائسين، ولن ينقاد عن غير إرادةٍ لأوامر العابثين”