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بعيو: المتصارعون الدوليون وجدوا في ليبيا ساحة لتفريغ عداواتهم

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الكاتب الليبي محمد بعيو إن المتصارعين الدوليين يرون في ليبيا ساحةً مفتوحةً لتصفية حساباتهم، وتفريغ شحنات عداواتهم في أرض بعيدة عن أراضيهم، وبدماء شعب آخر ليس من شعوبهم.

وأضاف بعيو في تدوينة له على صفحة فيسبوك أن “لــيـبـيــا الفراغ الكامل سياسياً وأمنياً والملعب المفتوح المستباح للتنظيمات الإرهابية هي خطر كبير على الجميع الذين لا يهمهم أمرها بلداً وشعباً وكياناً، بل يخافون على دولهم ومجتمعاتهم، ولهذا فإن الوصول فيها وبها إلى الهاوية هو أمر لا يمكن قبوله واحتماله”.

وأشار الكاتب الليبي إلى ما تقوم به تلك الأطراف يكون على حساب الشعب الليبي ودمائه التي رخصت وسط حسابات كل المنخرطين الدوليين في الفوضى الليبية الدموية.

كما قال بعيو إن ليبيا ستبقى على هذا الحال إلى حين قيام “دولة حقيقية، لا يقيمها سلاح غاشم، ولا يمتلكها مغامر واهم، ولا يحتويها محتل آثم، بل يقيمها ويبنيها شعبها، ويحكمها من ينتخبهم عبر صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة، وذلك كله ليس حلم ليلة صيف لشاعر حالم، بل هو المستقبل القادم وهو القدر المحتوم الذي لن يتوقف عند حواجز اليائسين، ولن ينقاد عن غير إرادةٍ لأوامر العابثين”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • روى البخاري (2928) ومسلم (2912) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ (قصر الأنف مع انبطاحه) كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ )
    وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق ومنهم الروس

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