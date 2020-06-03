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صحفية أمريكية تفضح أردوغان: صورتان تكشفان تقاسم أراضى سوريا بين القوات التركية و هيئة تحرير الشام الإرهابية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نشرت الصحفية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط ليندسي سينيل، صورتان على حسابها  الرسمي بموقع تويتر.

وقالت سينيل، أن القوات التركية تظهر فى الصور بجوارها أعلام هيئة تحرير الشام في جبل الزاوية – سلسلة جبلية تقع في إدلب في سورية يقع بالجزء الشمالي منها – مشيرة إلى أنه رغم أن الهيئة منظمة إرهابية إلا أن ذلك لم يمنع تركيا من  تقاسم الأراضى السورية معهم.

وشددت سينيل على أن تركيا أرسلت إرهابيين من هيئة تحرير الشام للقتال فى ليبيا قائلة :”بالطبع ، أرسلت تركيا إرهابيين من هيئة تحرير الشام إلى ليبيا تحت رعاية فصائل ما أسمته تركيا الجيش السوري الحر ” TFSA” .


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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وروى البخاري (2928) ومسلم (2912) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ (قصر الأنف مع انبطاحه) كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ )
    وبوب له أبو داود : ” باب في النهى عن تهييج الترك والحبشة ” .
    وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق ..

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