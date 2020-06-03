صحفية أمريكية تفضح أردوغان: صورتان تكشفان تقاسم أراضى سوريا بين القوات التركية و هيئة تحرير الشام الإرهابية

نشرت الصحفية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط ليندسي سينيل، صورتان على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وقالت سينيل، أن القوات التركية تظهر فى الصور بجوارها أعلام هيئة تحرير الشام في جبل الزاوية – سلسلة جبلية تقع في إدلب في سورية يقع بالجزء الشمالي منها – مشيرة إلى أنه رغم أن الهيئة منظمة إرهابية إلا أن ذلك لم يمنع تركيا من تقاسم الأراضى السورية معهم.

وشددت سينيل على أن تركيا أرسلت إرهابيين من هيئة تحرير الشام للقتال فى ليبيا قائلة :”بالطبع ، أرسلت تركيا إرهابيين من هيئة تحرير الشام إلى ليبيا تحت رعاية فصائل ما أسمته تركيا الجيش السوري الحر ” TFSA” .



