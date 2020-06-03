المركز الصحي بهون يتسلم أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية

تسلم المركز الصحي بمدينة هون في بلدية الجفرة اليوم، أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية مقدمة كمساعدات من شباب أهل الخير وحملة دينار الخيرية بهون.

واشتملت المساعدات على جهاز فوتومتر أربعين أربعين، وجهازين لقياس درجة الحرارة لمجابهة جائحة كورونا، وجهاز لتعقيم الأسنان عن بعد، وكمية من الأدوية ومواد التحليل والمطهرات.

وقالت منسقة تجمع أهل الخير بهون نجية أبو شعوة، إن القيمة المالية الإجمالية للمساعدات بلغت اثنين وثلاثين ألف دينار قدمت كتبرعات من أهالي المنطقة، إضافة إلى معونات تم تقديمها في وقت سابق ضمت عيادة أسنان متكاملة ومولدا كهربائيا ومكملاته وتجهيزات أخرى.

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