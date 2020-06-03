طرحت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي, اليوم الأربعاء, النسخة المعدلة للائحة التي يناقشها البرلمان في الجلسة البرلمانية العامة حول إعلان رفض التدخل الخارجي في الأزمة الليبية.

وقد تم إدخال بعض التعديلات على نص اللائحة الأصلي إثر اجتماع كتلة الدستوري الحر برؤساء بعض الكتل الأخرى.

وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمسكها بتمرير اللائحة التي تنص على رفض أي تدخل خارجي في ليبيا.

وطلبت عبير موسي نصف ساعة للإطلاع على فحوى التعديل المقترح من قبل كتلة قلب تونس, ليتم لاحقا تعديل اللائحة.

وفي ما يلي نص اللائحة: