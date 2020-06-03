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في بيان ضد التدخل التركي .. الأعلى لمشايخ ليبيا يستنكر التفاوض مع جماعة الإخوان الإرهابية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات اعتبر المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أن حركة الإخوان المسلمين والأحزاب والتنظيمات السياسية والمؤسسات الأهلية التابعة لها وكل الحركات التي خرجت من رحمها هي جماعة إرهابية أفسدت النسيج الاجتماعي والمشهد السياسي الليبي، مؤكدًا أنها مارست الخيانة الوطنية ولا مكان لها في المجتمع الليبي. المجلس طالب، في بيانٍ إعلامي له حول […]

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  • كتب علينا كمسلمين قتال الترك الانجاس .روى البخاري (2928) ومسلم (2912) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ (قصر الأنف مع انبطاحه) كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ )
    وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق ومنهم الروس

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