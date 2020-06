قلق فرنسي من توافق روسي تركي على حساب المصالح الليبية

أبدت فرنسا

اليوم الأربعاء، قلقها من حدوث اتّفاق بين تركيا وروسيا يخدم مصالحهما على حساب ليبيا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان صادر عن

قصر الإليزيه أن الأزمة

الليبية تتعقّد بسبب التدخلات الخارجية الروسية والتركية، محذّرة من خطر تفلّت

الأزمة من أيدي الجميع هناك.

وأضافت أن

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى قلقه من تعزيز الوجود التركي وفق شروط تبدو

خطرة بحسب تعبيره.

وتخشى باريس ما وصفته بالسيناريو الأسوأ المتمثّل بتوصّل

روسيا ، وتركيا لاتّفاق حول سيناريو سياسي يخدم مصالحهما.

وأضاف البيان: “نحن أمام خطر كبير يتمثّل بأمر واقع عند

حدود أوروبا، يعرّض أمننا للخطر”،

في إشارة إلى ما يجري في ليبيا.

وأوضحت الرئاسة أن هذا ما يفسّر التعبئة التي تقوم بها فرنسا،

وذلك في إشارة إلى جهود تبذلها باريس لإحياء الجهود الدبلوماسية بغية التوصل إلى

حل للنزاع الذي تشهده ليبيا.

واوضح البيان أن

ما تريده فرنسا ليس غلبة فريق على آخر بل بدء المفاوضات انطلاقا من الواقع القائم

اليوم على الأرض، بما في ذلك تقاسم الموارد النفطية، على حد تعبير الرئاسة الفرنسية.

ويبدو أن المصالح المشتركة بدأت تجمع كل من

روسيا وتركيا على موقف يفيد كلا الطرفين ويضر ليبيا خاصة بعد أن كشف دميتري شوغايف، رئيس الهيئة

الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني عن أن تركيا طلبت صادرات دفاع من روسيا

تقدر بنحو مليار دولار، وهو الإعلان الرسمي الأول من نوعه عن حجم عقود التصدير

الروسية مع تركيا، ما يشير إلى نوع من

شراء المواقف والتوافق بين الجانبين في عدد من الملفات على رأسها الملف الليبي.

وتسعى جميع الأطراف الدولية لتحقيق مصالحها

في ليبيا على حساب الشعب الليبي حيث أفادت مصادر مطلعة في وقت سابق بأن أطراف النزاع في

ليبيا وداعميهم عقدوا اجتماعا في جزيرة مالطا لتقاسم الكعكة الليبية.

وأوضحت المصادر

أن الاجتماع شهد حضور وفود من الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وقطر وإيطاليا، فضلا

عن مندوبين يمثلون رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، وآخرين يمثلون حفتر.

وبينت أن الهدف

من الاجتماع هو بداية مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا تقوم على تقاسم البلاد وثرواتها

بين أطراف النزاع وداعميهم، وتحديد نطاق سيطرة كل طرف.

وأضافت المصادر

أن الاتفاق الذي يستند على تفاهم سابق جرى بين الأتراك والروس يضعف الجيش ويجهض

تقدمه وانتصاراته التي حققها على الأرض في طريق تحرير طرابلس، ويجعله رهينة

لتفاهمات دولية.

وكانت من نتائج هذا الاتفاق إعلان المتحدث

باسم الجيش أحمد المسماري إعادة تموضع الجيش في طرابلس وإعلانه هدنة لإتاحة الفرصة

للحل السياسي الأمر الذي استغلته قوات الوفاق في تحقيق مكاسب على الأرض في عدد من

المناطق أبرزها السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، ما يؤكد أن

الحل الليبي وحسم المعارك على الأرض هو الخيار الأمثل في الأزمة الليبية بدلا من

انتظار الحلول الخارجية.

