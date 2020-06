موسكو تؤكد: لا حوار مع حكومة الوفاق قبل الإفراج عن الباحثين الروسيين

دعت وزير

الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، المجلس الرئاسي حكومة الوفاق غير

المعتمدة للإفراج عن الباحثين الروسيين المحتجزين لديها.

وأوضحت الخارجية

الروسية، في بيانٍ لها أن بقاء المواطنين

الروس في السجن في طرابلس هو الآن العقبة الرئيسية أمام التطوير التدريجي للتعاون

الثنائي وتبادل المنفعة مع حكومة الوفاق.

جاء ذلك خلال

الاجتماع الذي عقده لافروف مع أعضاء وفد حكومة الوفاق الذي ضم نائب رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق ووزير الخارجية المفوض بالحكومة محمد سيالة في

موسكو.

واشترط لافروف الإفراج

عن الباحثين الروسين ” مكسيم شوغالي” و”سامر سويفانا” للحوار

مع حكومة الوفاق والتعاون معها معتبرا أن

بقاء علماء الاجتماع الروس في السجن هو العائق الرئيسي أمام تطبيع الحوار.

وقال مصدر صحفي

إن لافروف اعتبر الإفراج عن الباحثين الروس شرط لا هوادة فيه رافضا ابتزاز روسيا

أو إجبارها على التفاوض مع من وصفهم بالإرهابيين.

وفي سياق متصل،

أكدت الخارجية الروسية على أهمية الوقف المبكر للأعمال العدائية وتنظيم حوار شامل

بمشاركة جميع القوى السياسية والحركات الاجتماعية الليبية الرائدة.

وأعرب الجانب

الروسي، عن التأييد الأساسي لمبادرة رئيس مجلس النواب ال عقيلة صالح، في 23 أبريل

الماضي، والتي اعتبر أنها تخلق الأساس لإقامة مفاوضات بين الليبيين بهدف التوصل

إلى حلول وسط للمشاكل القائمة وتشكيل سلطات دولة موحدة في البلاد، مؤكدًا على

أهمية تعيين مبعوث أممي جديد للأمم المتحدة في ليبيا بدلاً من غسان سلامة الذي

استقال في أوائل مارس من هذا العام.

وأكد لافروف

استعداد الشركات الاقتصادية الروسية لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد استقرار الوضع

العسكري السياسي هناك.

وكان رئيس مؤسسة

حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث

الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغاليه والمترجم سامر حسن علي في

طرابلس.

وقالت المؤسسة

في بيان لها، إن مجموعة الباحثين وعلى رأسهم مكسيم شوغاليه موجودين في ليبيا

بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، وتعرضوا للاعتقال في العاصمة طرابلس، معربة عن

أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.

وكان مصدر

دبلوماسي، كشف أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية في تونس، وراء تقديم معلومات

لحكومة الوفاق، ومليشيا الردع الذي يترأسها عبد الرؤف كارة، للقبض على خبراء مركز

الأبحاث الروس.

وأوضح المصدر، أن

الخبراء الروس كان عملهم مختصًا بالعمل الانتخابي وطرق تنظيم الانتخابات، بالإضافة

لإجراء دراسات ميدانيةً علي أرض الواقع وتدريب فرق من الشباب في مجال الانتخابات،

إيمانًا منهم بضرورة قياس اتجاهات الرأي العام ومتطلبات المرحلة المقبلة ليكون رأي

الشعب الليبي هو عنوان تلك المرحلة.

وأشار المصدر،

إلى أنه تم القبض على مجموعة الباحثين في يوليو الماضي بتهمة أنهم يقومون بعمل

استخباراتي، مؤكدًا أنه من المعروف للجميع أنهم دخلوا بطريقة شرعية، وبتأشيرة

قانونية، لافتًا إلى أن عملهم كان من خلال منظمة عبر العالم، العاملة في مجال

الانتخابات.

وأكد المصدر، أن

فريقًا استخباراتيًا أمريكيًا مقيم في قرية بألم سيتي بمدينة جنزور، قام بالتحقيق

مع الخبراء الروس.

