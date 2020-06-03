المركز الوطني يعلن عن حالات اصابة جديدة بكورونا.. ونتائج 612 عينة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 612 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, مع اكتشاف لحالات اصابة جديدة بالفيروس .

وقال المركز الوطني في بيانه أنه استلم اليوم الاربعاء الموافق 3 يونيو 2020م عدد (612) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (397) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (27) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بسبها عدد (6) عينة.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (170) عينة.

ــ مختبر مستشفى الكويفية عدد (5) عينة.

ــ مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (7) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (599) عينة سالبة.

ــ عدد ( 14) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

ــ عدد (2) حالات جديدة من مدينتي ( طرابلس و غريان)

ــ عدد (1) حالة جديدة عائدة من السفر من مدينة ( الزنتان)

ــ عدد (11) حالة موجبة لمواطنين عادو من مدينة سبها إلى مدن أخرى على النحو التالي :

1ــ عدد ( 8) حالات سجلت في غريان

2ــ عدد ( 1) حالة سجلت في صرمان

3 ــ عدد ( 2) حالات سجلت في زليتن.

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