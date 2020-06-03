القوات المسلحة تخوض معارك طاحنة في محاور طرابلس ضد جماعات الوفاق المسلحة ومرتزقة تركيا

طرابلس-العنوان

تخوض القوات المسلحة معارك طاحنة في محور مطار طرابلس ضد مجموعات الوفاق المسلحة المدعومة بآلاف المرتزقة الذين جندتهم تركيا.

ووقعت اليوم الأربعاء اشتباكات عنيفة في محيط مطار طرابلس بين القوات المسلحة ومجموعات الوفاق المدعومة بترسانة من الطائرات التركية المسيرة وبأعداد كبيرة من المرتزقة السوريين.

وتأتي هذه الاشتباكات وسط دعوات دولية للتهدئة والعودة إلى الحوار ووقف التدخلات الخارجية.

قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، إن قوات الجيش صدّت هجوما لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة في عدد من المحاور بالعاصمة طرابلس، بينها محور عين زارة والمطار” ووادي الربيع.

وأكدت الشعبة سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المرتزقة، مشيرة إلى حرق أكثر من سبع سيارات مسلحة في محيط محور المطار واسترجاع دبابتين وست آليات مسلحة اثناء التقدم إلى المطار.

وذكرت الشعبة، سقوط عدد كبير من المرتزقة في محور وادي الربيع وعين زارة، وقالت، إن قوات الجيش سحبت 11 جثة لمرتزقة سوريين في محيط المطار وجثتين أخريين في محيط محور وادي الربيع.