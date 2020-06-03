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القوات المسلحة تخوض معارك طاحنة في محاور طرابلس ضد جماعات الوفاق المسلحة ومرتزقة تركيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

تخوض القوات المسلحة معارك طاحنة في محور مطار طرابلس ضد مجموعات الوفاق المسلحة المدعومة بآلاف المرتزقة الذين جندتهم تركيا.

ووقعت اليوم الأربعاء اشتباكات عنيفة في محيط مطار طرابلس بين القوات المسلحة ومجموعات الوفاق المدعومة بترسانة من الطائرات التركية المسيرة وبأعداد كبيرة من المرتزقة السوريين.

وتأتي هذه الاشتباكات وسط دعوات دولية للتهدئة والعودة إلى الحوار ووقف التدخلات الخارجية.

قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، إن قوات الجيش صدّت هجوما لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة في عدد من المحاور بالعاصمة طرابلس، بينها محور عين زارة والمطار” ووادي الربيع.

وأكدت الشعبة سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المرتزقة، مشيرة إلى حرق أكثر من سبع سيارات مسلحة في محيط محور المطار واسترجاع دبابتين وست آليات مسلحة اثناء التقدم إلى المطار.

وذكرت الشعبة، سقوط عدد كبير من المرتزقة في محور وادي الربيع وعين زارة، وقالت، إن قوات الجيش سحبت 11 جثة لمرتزقة سوريين في محيط المطار وجثتين أخريين في محيط محور وادي الربيع.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • كتب على المسلمين قتال الاتراك .روى البخاري (2928) ومسلم (2912) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ (قصر الأنف مع انبطاحه) كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ )
    وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق ومنهم الروس

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  • نحن حزينين يا شعبه الاعلام الحربي . راح المطار كنقطه ارتكاز .دلوقتى انتو بتحاربو فى الشارع دون مقر . حتى المبيت فى الشارع . انتم اهملتم وتقاعستم وكل همكم التموضع والتحصن وصد الهجمات فقط . ولا توجد غير استراتيجه الدفاع التى تورد الهزائم . ستجلسو على طاوله المفاوضات بدون اوراق . اضعتم الوقت والكل بدا يتخلى عنكم . اعترفو بالهزيمه والقو سلاحكم زى ما قال ليكم السراج . انتم من اعطيتموه الفرصه ليقول لكم ذلك . عودو الى الرجمه بدل الفضائح طالما الدفاع لا الهجوم هتفضل استراتيجيتكم . وطالما جل همكم تدمير كذا اليه او قتل كذا مرتزق دون الاهتمام بتحرير المدن والحفاظ عليها . اللى يتابع تخطيط الجيش الليبى يجيلو شلل .

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