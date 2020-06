تونس.. مظاهرات تطالب برحيل راشد الغنوشي

تظاهر عدد من مناصري الحزب الدستوري الحر، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على خلفية اتهامه بتخطي صلاحياته وانحيازه للتدخل التركي في ليبيا ، بما يتعارض مع الحياد الذي ادعى الرئيس التونسي قيس سعيد التزام بلاده به.

وتجمّع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان،

تزامنا مع انعقاد جلسة لمناقشة اقتراح يدعو المجلس إلى رفض التدخلات الخارجية في ليبيا

.

ورفع

المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: “الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن

القومي”.

