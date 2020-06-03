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تونس.. مظاهرات تطالب برحيل راشد الغنوشي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تظاهر عدد  من مناصري الحزب الدستوري الحر، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على خلفية اتهامه بتخطي صلاحياته وانحيازه للتدخل التركي في ليبيا ، بما يتعارض مع الحياد الذي ادعى الرئيس التونسي قيس سعيد التزام بلاده به.

وتجمّع  المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان،
تزامنا مع انعقاد جلسة لمناقشة اقتراح يدعو المجلس إلى رفض التدخلات الخارجية في ليبيا
.

ورفع
المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: “الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن
القومي”.

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  • فى مصر فى مثل هذا الشهر المبارك منذ سبع اعوام اسقط الشعب المصرى حكم المرشد العام للخوان فى معقله الرئيسى والشعب التونسى قادر على حرق اوكار الخوان كما حدث فى مصر حيث بدات بمظاهرة 50 فرد فقط استخف بها الخوان حتى وصلت الى 30 مليون متظاهر وسقط حكم الخوان والتوانسة سيتخلصوا من الخوان قريبا ان شاء الله

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