14 حالة سالبة ببلدية الجفرة

قام فريق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة بالجفرة بأخذ عدد 14 مسحة (أنف بلعومي) لعدد 14 حالة منها 6 مخالطين وحالة واحدة إشتباه و7 قادمين من السفر من خارج ليبيا وتم نقلها الى مختبر المركز الطبي بنغازي وكانت النتائج كلها سالبة ولم تظهر أي حالة موجبة.

وقال عبداللطيف المهدي رئيس فريق الرصد والاستجابة السريعة بالجفرة ان الفريق مستمر بأخذ العينات وإستقبال البلاغات والتعامل .. ودعا المواطنين في الجفرة الى عدم الإنصات للشائعات واتباع ارشادات الحجر والتباعد الإجتماعي .

وحذر من المشاركة في المناسبات الإجتماعية مثل الاعراس والمآثم وعدم الاستهانة بحجم خطورة الوضع .