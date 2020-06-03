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لجنة الدفاع بمجلس النواب تشدد على ضرورة إخراج المرتزقة والأتراك قبل بدء أي مسار تفاوضي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم الأربعاء إن إجراء أي مسار تفاوضي لا يستند على خروج جميع المرتزقة السوريين والضباط الأتراك بمعداتهم من أرض الوطن “أمر عبثي”.

وشددت اللجنة على ضرورة نزع سلاح المليشيات بجميع أنواعه الثقيل والمتوسط والخفيف ويوضع في مكان آمن تحت إشراف دولي، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك ضامن للطرف الآخر (حكومة الوفاق) بسحب المرتزقة والجنود الأتراك وحل المليشيات للوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

وأكدت اللجنة دعمها بقوة للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والمليشيات وضرورة تفكيكها.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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