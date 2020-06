الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بعد فحص 612 عينة

أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأربعاء تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في

ليبيا.

وأوضح المركز في

بيان له أنه استلم الأربعاء عدد (612) عينة موزعة للفحص.

وأضاف أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس

استلم عدد (397) عينة، بينما وصل إلى مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (27) عينة، و مختبر

فرع المركز الوطني بسبها عدد (6) عينات، و مختبر

مركز بنغازي الطبي عدد (170) عينة، و مختبر مستشفى الكويفية عدد (5) عينات،

و مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (7) عينات.

وبين المركز أن

نتائج العينات شملت 599 عينة سالبة، و عدد ( 14) عينة موجبة.

وتابع البيان أن

الحالات الموجبة شملت حالتين من مدينتي طرابلس و غريان،

وحالة جديدة عائدة من السفر من مدينة الزنتان.

ولفت إلى وجود 11

حالة موجبة لمواطنين عادوا من مدينة سبها إلى مدن أخرى منهم 8 حالات سجلت في غريان

وحالة في صرمان واثنتين في زليتن.

