العقوري يبحث مع سفيرة فرنسا آخر المستجدات ومبادرة السلام

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، في اتصال هاتفي مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين، آخر المستجدات في ليبيا ومبادرة السلام التي قدمها مجلس النواب.

وحسب مجلس النواب فقد جدد العقوري تأكيده على عمق العلاقات الليبية الفرنسية، وعلى ضرورة العمل للوصول إلى حل سياسي للأزمة يعيد الاستقرار ويحافظ على وحدة البلاد، مشددا على رفض المجلس للتدخلات الخارجية في ليبيا وضرورة الوقوف بحزم تجاه ذلك.

بدورها أكدت هيلين على شرعية مجلس النواب ودعم بلادها لجهود إعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

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