الأمم المتحدة: اللجنة العسكرية “5+5” استأنفت عملها اليوم برئاسة ‏ويليامز

قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن لجنة المباحثات العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″، استأنفت عملها، اليوم الأربعاء.
وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أنه كان هناك اجتماع عبر الفيديو، مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.
ولفت إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق، في الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار، والترتيبات ذات الصلة، مُختتمًا: “ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين من وفد الجيش الوطني الليبي”.
يذكرأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت ترحيبها بقبول كل من حكومة الوفاق غير الشرعية والجيش الوطني الليبي استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020م.
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