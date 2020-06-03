الأمم المتحدة: اللجنة العسكرية “5+5” استأنفت عملها اليوم برئاسة ‏ويليامز

قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن لجنة المباحثات ‏العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″، استأنفت عملها، اليوم الأربعاء.‏

وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أنه كان هناك ‏اجتماع عبر الفيديو، مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، برئاسة ‏المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.‏

ولفت إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق، في ‏الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق ‏النار، والترتيبات ذات الصلة، مُختتمًا: “ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين ‏من وفد الجيش الوطني الليبي”.‏

يذكرأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت ترحيبها بقبول كل من ‏حكومة الوفاق غير الشرعية والجيش الوطني الليبي استئناف مباحثات ‏وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق ‏التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية ‏المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020م.‏