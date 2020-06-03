إسقاط لائحة الدستوي الحر حول رفض التدخل الخارجي في ليبيا

أسقط البرلمان التونسي, خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء 3 جوان 2020, مشروع لائحة الحزب الدستوري الحر حول إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا. وتم التصويت ب 94 صوتا نعم و 68 رفض و 7 تحفظ, وبالتالي لم تحظ اللائحة بالقبول بالنظر أن تمريرها يستوجب 109 صوتا.

يشار إلى أن البرلمان التونسي عقد اليوم الأربعاء جلسة عامة خصصت للتداول في مشروع لائحة الحزب الدستوري الحر حول إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل هذا التدخل.