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إسقاط لائحة الدستوي الحر حول رفض التدخل الخارجي في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أسقط البرلمان التونسي, خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء 3 جوان 2020, مشروع لائحة الحزب الدستوري الحر حول إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا. وتم التصويت ب 94 صوتا نعم و 68 رفض و 7 تحفظ, وبالتالي لم تحظ اللائحة بالقبول بالنظر أن تمريرها يستوجب 109 صوتا.

يشار إلى أن البرلمان التونسي عقد اليوم الأربعاء جلسة عامة خصصت للتداول في مشروع لائحة الحزب الدستوري الحر حول إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل هذا التدخل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كلمة عبير موسى اعظم من اى لائحة كلمة للتاريخ بينما تجد بعدها نساوين اخوانية منافقة من خريجى خيام النكاح تضع الحجاب فى المجلس بينما فى خيام النكاح تنحى ملابسها لينيكها اخوانى حقير بموافقة زوجها الديوث !!!

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  • المضحك ان ساقطات الاخوان مثل البغبغان تقرأ من ورقة مكتوبة كلام تافه بينما راينا عبير موسى تتكلم كلام من القلب يصل الى قلوب التوانسة تحيه لها واللعنة على شراميط الخوان

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