تركيا تواصل تأجيج الوضع في ليبيا

مصراتة-العنوان

تواصل تركيا تأجيج الوضع في ليبيا بدعمها للجماعات المسلحة في غرب ليبيا في مسعى لإفشال القوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة المسيطرة عليها وإعادة السيادة الكاملة على الأراضي الليبية.

وعرض موقع “رادار إيطاليا” المتخصص في رصد حركة الطائرات العسكرية فوق المتوسط، اليوم الأربعاء، تتبع رحلة معتادة جديدة هذا المساء لطائرة تابعة القوات الجوية من إسطنبول إلى مصراتة.

يأتي ذلك، وسط دعوات دولية للتهدئة والعودة إلى الحوار ووقف التدخلات الخارجية، لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للقتال المستمر منذ سنوات في البلاد.

وقامت بالرحلة طائرة من نوع لوكهيد سي-130 هو طراز من الطائرات يحمل في العادة قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات من ارتفاعات منخفضة أو الهبوط للقيام بأعمال هجومية في عمق الأراضي المعادية، وكذلك لأغراض الشحن والدعم الجوي.