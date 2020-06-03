تطورات الوضع الوبائي وتفاصيل حالات كورونا الاخيرة في 5 مدن

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تفاصيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنها الاربعاء، والتي تم تسجيلها في مدينة طرابلس وزليتن وغريان والزنتان وصرمان، وفي تطور جديد أظهرت الاحصائيات ظهور مدن جديدة لإنتشار الوباء.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020م تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 14 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي :

ــ عدد حالة ( 1 ) موجبة جديدة من مدينة طرابلس تم الكشف عليها بمستشفى الخضراء العام.

ــ عدد حالة ( 1) موجبة جديدة من مدينة غريان سجلت بمستشفى غريان العام.

ــ عدد حالة ( 1 ) قادمة من السفر وهو مواطن من مدينة الزنتان

ــ عدد ( 8 ) حالات سجلت في مدينة غريان لمواطنين عائدين من الجنوب

-عدد ( 2 ) حالات سجلت في مدينة زليتن لمواطنين عائدين من الجنوب الليبي

-عدد حالة ( 1 ) سجلت في مدينة صرمان لمواطن عائد من الجنوب الليبي

ويهيب المركز الوطني لمكافحة الأمراض السادة المواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

ــ كما يطلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي

ــ و يهيب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

ــ مع العلم بأن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد

وبلغ إجمالي الاصابات 196، والحالات النشطة 139، والمتعافين 52، والوفيات 5.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي