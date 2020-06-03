رئيس خارجية مجلس النواب يبحث مع سفيرة فرنسا تطورات الوضع في ليبيا

بنغازي-العنوان

تلقى، يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دو هيلين، حيث بحثا آخر المستجدات في ليبيا ومبادرة السلام التي قدمها مجلس النواب.

وجدد العقوري تأكيده على عمق العلاقات الليبية الفرنسية وعلى ضرورة العمل للوصول لحل سياسي للأزمة يعيد الاستقرار ويحافظ على وحدة البلاد. كما شدد على رفض المجلس للتدخلات الخارجية في ليبيا وضرورة الوقوف بحزم تجاه ذلك.

بدورها أكدت سفيرة فرنسا، على شرعية مجلس النواب ودعم بلادها لجهود إعادة السلام والاستقرار في ليبيا.