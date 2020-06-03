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السراج: كفانا حروبا الأطراف الخارجية تدمر ليبيا.. وشتان بين من يرسل طائرات لتدميرنا ومن يدعمنا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أن الشعب الليبي يحتفل بما وصفه ب”الانتصارات” التي حققتها المليشيات المسلحة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي وصلت اليوم لتحرير مطار طرابلس الدولي، حسبما قال.

وواصل “السراج” زعمه في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “فبراير”: “نكرر النداء لكل الشباب الليبيين، الذين غرر بهم مجرم الحرب (قائد الجيش الليبي)، وزج بهم في هذا العدوان الآثم، على أهلهم في مدن ليبيا المتنوعة والتي كانت تعيش حالة من الأمن والاستقرار، بأن يسلموا أنفسهم إلى الشرعية، والسلطات الرسمية”، حسب ادعائه.

وادعى السراج، أن هؤلاء كلهم أبناء ليبيا، قائلاً: “سيجدون معاملة طيبة من أهلهم، وليعودوا إلى الوطن، وندعو كل النخب السياسية والمجتمعية والمدنية، في كل أنحاء ليبيا، إلى خلق مناخ ينبذ العنف والعسكرة، وينادي بالحوار وحرية الرأي والتعددية والدولة المدنية”، على حد قوله.

وواصل: “كفانا حروبًا ودمارًا ونزوحًا، فبعض الأطراف الخارجية تُعمر بلادها وترسل الدمار لبلادنا، وما يحدث الآن في بعض المناطق المدنية التي هُزمت فيها ميليشيات المُعتدي وتم طرده منها، يعتبر جريمة أخرى، وهي تفخيخ هذه الأحياء، وسقوط الضحايا المدنيين التي حاولت الرجوع إلى منازلها، حيث وجدت الأعمال الخسيسة من هذه الميليشيات المعتدية بتفخيخ هذه الأحياء”، على حد ادعائه.

وقال السراج، إنه أمر  بتوفير كل الإمكانيات لفك وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، قائلاً: “تم الاتفاق مع إيطاليا على تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لإزالة الألغام، وشتان بين من يرسل طائراته وصواريخه لتدميرنا وبين من يدعمنا لإزالة الألغام”.

وتابع أن “بعض الأبواق المأجورة تحاول التشكيك في مواقفنا السياسية، ونقول لهم بأن القيادة العسكرية ملتحمة مع قيادتها السياسية، وثوابتنا واضحة، ومسار الدولة المدنية اخترناه، وسنلاحق قضائيًا كل من ساهم في هذا الدمار والأرواح التي زُهقت والضحايا المدنيين حسب القوانين الدولية، ولن يضيع حق من فقدناه”.

واختتم السراج بتوجيه التحية لمليشيات الوفاق، على ما وصفه بـ”الانتصارات التي تخلق واقع إيجابي، كي نبني به الدولة المدنية”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اسكت يا عميل انت وامثالك هم من تسببوا في القتل والدمار والفوضى والتهجير انتم يجب محاسبتكم يا كلاب الاتراك على كل هذا الدمار والقتل انتم المجرمون يا كلاب النجمة والهلال يا عبيد الاتراك يا كفار

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  • الا تستحى الكذب من يدعمكم مرتزقة من سوريا ومحتل تركى ومهربى بشر وفاسدون مثلك الم يقل الاخوانى فى قناة التناصح محمود عبدالعزيز انك فاسد انت وحكومتك وتستحق السجن وانت مرفوض من نواب الشعب وتغتصب السلطة دون وجه حق فالمجلس الرئاسى توافقى القرار باجماع الاعضاء التسعة انسحب منهم اربعة ولم يعد هناك توافق اما الجيش الوطنى فمكلف من نواب الشعب ومدعوم منه ومن قبائله وارادة الشعوب تنتصر فى النهاية وين الخائن مرسى ووين الحقير عمر البشير وانت لن تكون اقوى منهم فهم على الاقل كانوا شكليا منتخبين وادوا القسم الدستورى اما انت فامعة تافه بصمجى لاعداء البلاد

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  • انقلبت على شرعية البرلمان واستقويت بالمحتل التركي باموال اللبيبيين والان تذرف دموع التماسيح يا سراج يا داعر

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