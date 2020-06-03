لافروف يؤكد لوفد حكومة الوفاق تأييد بلاده لمبادرة المستشار صالح

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه اليوم بوفد من حكومة الوفاق تأييد بلاده الأساسي لمبادرة المستشار عقيلة صالح ، والتي قال إنها تخلق الأساس لإقامة مفاوضات بين الليبيين.

وحسب بيان للخارجية الروسية فقد دعا لافروف إلى وقف عاجل للأعمال القتالية في ليبيا وتنظيم حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والحركات الاجتماعية الليبية.

كما تطرقت المحادثات إلى مسألة السجينين الروسيين في ليبيا حيث أكد الجانب الروسي على ضرورة الإفراج السريع وغير المشروط عن المواطنين الروسيين ، اللذين تم اعتقالهما في طرابلس في مايو من العام الماضي.

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