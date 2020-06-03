بعد إعلان 14 إصابة جديدة بـ«كورونا».. تعرف على الوضع الوبائي في ليبيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا 196 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت متأخر، الأربعاء، 14 إصابة جديدة وذلك بعد الكشف المختبري على 612 عينة.

ويتضمن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 139 حالة نشطة، فيما استقر إجمالي المتعافين من الفيروس عند 52 متعافيًا وكذلك الوفيات جراء الفيروس إلى 5 وفيات، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مركز مكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك» عن تطورات الوضع الوبائي في البلاد.

وتوزعت الحالات الـ14 الجديدة بواقع حالتين بمدينتي طرابلس وغريان، وحالة جديدة عائدة من السفر من مدينة الزنتان، و11 حالة موجبة لمواطنين عادوا من مدينة سبها إلى مدن أخرى بواقع 8 حالات سجلت في غريان، وحالة في صرمان وحالتين في زليتن.

نداء إلى أهالي سبها

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، والنظافة الشخصية.

كما طالب المركز المواطنين بمدينة سبها بعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي، كما حض المواطنين على التواصل على رقم الطوارئ المجاني «195» لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس «كورونا» والحاجة للمساعدة.

وأكد المركز الوطني بذل فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات، وحصرها، وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

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