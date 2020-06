#عاجل :

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض من مدينة طرابلس منتصف الليلة عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا موزعة بين 5 مدن

