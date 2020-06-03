رفض البرلمان
التونسي اليوم الخميس اعتماد لائحة ترفض التدخل الخارجي في ليبيا.
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
رفض البرلمان
التونسي اليوم الخميس اعتماد لائحة ترفض التدخل الخارجي في ليبيا.
The post البرلمان التونسي يرفض اعتماد لائحة ترفض التدخل الخارجي في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ماهو يقولك – شقفت الزبل – لو تحركها من مكانها – تطلع ريحتها ….!!!
هذي برلمان تونس والبرلمانات الاخرى … انتم انفسكم تدخل خارجي علي ليبيا …!!!
هذا كلمة برلمان دخيلة عالمجتمع اللببي / مستحيل اي شخص يستطيع تمثيل مشاكل الغير – في بلاد كبيرة وهو جالس في مكتبه او في قاعة او في سيارته الفخمة ..!!! ….هذه نوع من الضحك على الذقون
والجهل وتضييع للمال العام الدولة / تو انت المواطن تجوع انت وأبناءك والبرلماني ياكل في احسن أكل – وابنك بحتاج للتعليم والبرلماني ابناءه في مدارس وجامعات بالخارج …!!!
وانت زوجتك تعاني – وزوجة البرلماني تتسوق من عروض الأزياء وتسوق في سيارة تسوى الشيء القلاني !!
! …. ويقولك البرلماني يمثل الشعب …!!! انتم مجانين والا فقدتم عقلكم ..؟؟.!!!
ليبيا لا تعترف باي برلمانات سواء خارحية او داخلية –
وتمتثل للحكم المحلي للبلديات .للمشاريع والعمل التنفيذي/ وإدارة حكومة الوفاق للشءون الداخلية والخارجية والأمنية والعسكرية والدوبلوملسية والإسلامية المحلية فقط لا غير .
خروف اخوانى تونسى غبى جدا فى كلامه ويتتفس الكذب فيقول على حكومة السراج التى رفضها مجلس النواب مرتين شرعية ونسى الحمار سيف من حزب الكرامة ان فى ليبيا برلمان منتخب شعبيا وعليك احترام ارادة الشعب فهل يقبل التوانسة حكومة الجملى التى رفضها الشعب فاى دولة مدنية بجلب مرتزقة ومحتل تركى اى حمار هذا وميبون يطبل لارهابى دولى لا ولاء له للوطن بينما عبير موسى بمليون رجل من التوانسة فالامعات امثال سيف فى مزبلة التاريخ
وهل كان يفترض أن يقبل البرلمان التونسى وثيقه كهذه واغلبيته اخوان ؟
ما اعظم كلمة عبير موسى الان مسحت بالغنوشى الارض عظمة على عظمة ياست
كلمة عبير موسى اعظم وثيقة للبرلمان التونسى جعلت الغنوسى كابليس يوم عرفة
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